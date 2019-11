Uber accusé de polluer les villes européennes par une coalition d'ONG

L'entreprise "et les services similaires intensifient le trafic et accroissent le nombre de kilomètres parcourus dans les zones urbaines", selon ces ONG. A Paris et à Londres, "les kilomètres effectués par ces voitures supplémentaires produisent environ 515 kilotonnes d'émissions de CO2 par an", soit l'équivalent de "250.000 voitures supplémentaires appartenant à des particuliers", soulignent-elles.

A ces émissions de gaz à effet de serre s'ajoute une pollution aux particules fines, alors qu'en France 90% des VTC enregistrés sont des véhicules diesel.

L'Agence européenne de l'environnement (AEE) estime que la pollution de l'air aux particules très fines (PM2,5), au dioxyde d'azote (NO2, émis par les moteurs diesel) et à l'ozone (O3) était en 2015 à l'origine de 480.000 décès prématurés dans l'Union européenne.