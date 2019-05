Environnement : une contribution de l'aérien, mais pas de taxation du kérosène sans accord européen

Mais il est un point sur lequel le gouvernement n'a pas plié, c'est la taxation du kérosène. Le sujet, qui a émergé avec le mouvement des Gilets jaunes est devenu depuis un serpent de mer parmi les macronistes. Le président a lui-même déclaré, dans son interview lundi à des quotidiens régionaux, qu'il veut avancer "sur la taxation commune du kérosène en Europe". Le programme de la liste de la majorité pour les élections européennes prévoit d'ailleurs de "garantir un air pur en taxant le transport aérien et en rendant accessibles les transports propres".





Si la taxation du kérosène sur les vols intra-UE et effectivement un sujet communautaire, certains dans la majorité souhaitent que la France montre l'exemple. Ce n'est pas la voie choisie par le gouvernement, qui a repoussé les amendements dans ce sens lors de l'examen en commission. "La France poussera pour une taxation du transport aérien mais qui doit se faire à l'échelle européenne", a affirmé Elisabeth Borne devant la commission. Mais elle peut "d'ores et déjà adresser un signe de sa mobilisation sur le sujet" via la réaffectation du surplus de la "taxe Chirac", estime la ministre.