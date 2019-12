Épandage des pesticides : le gouvernement fixe enfin une distance a minima

L’épineuse question de la distance entre la pulvérisation des pesticides et les habitations a été tranchée par le gouvernement. Dans un communiqué conjoint publié vendredi 20 décembre, les ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Santé et de l’Agriculture ont annoncé avoir fixé plusieurs distances minimales, selon les cultures pulvérisées et les produits utilisés.

Une distance incompressible de 20 mètres sera fixée pour les produits les plus dangereux. Elle sera de 10 mètres pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, arbres et arbustes, petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, bananiers et houblon) et de 5 mètres pour les autres cultures. La mesure doit entrer en vigueur par un décret et un arrêté dès le 1er janvier 2020, sauf pour les parcelles déjà semées, qui seront concernées seulement au 1er juillet 2020, hormis pour les substances les plus préoccupantes.

Des aménagements par les préfets - c’est à dire des réductions de distance - seront toutefois possibles grâce à des chartes d’engagements s’agissant des distances fixées à 10 ou 5 mètres. Ces chartes devront être soumises à une concertation publique avant d’être édictées au niveau départemental.