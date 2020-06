Conséquence du coronavirus, le jour du dépassement de la Terre recule de trois semaines

Une date symbolise la consommation humaine à outrance : celle du "jour de dépassement", soit le moment à partir duquel l’humanité est venue à bout de toutes les ressources que la Terre est capable de produire en un an. Et celle-ci recule cette année, a indiqué l’institut Global Footprint Network ce vendredi 5 juin, en tombant le 22 août et plus le 29 juillet comme en 2019 et en 2018.

La planète doit ces trois semaines de répit à la pandémie qui a entraîné le confinement strict de près de 2,6 milliards de personnes à travers le monde et qui a ralenti considérablement la production et la consommation.