EPR de Flamanville : le chantier aura plus de 10 ans de retard, les soudures pas réparées avant 2022

Le premier chantier d'un EPR a été lancé à Olkiluoto (Finlande) en 2005, avec Areva et Siemens directement maîtres d'oeuvre. Les contretemps et dérapages budgétaires se sont accumulés, et le chargement du combustible nucléaire ne devrait pas intervenir avant la fin août 2019, alors qu'il était prévu pour juin. La mise en service aura au moins dix ans de retard sur le calendrier initial, comme en France.





Deux autres EPR ont été commandés par la Chine. Taishan 1 y a été le premier au monde à fonctionner, bien que le chantier ait commencé en 2009, après celui de Flamanville. Le deuxième réacteur de Taishan vient de démarrer fin mai. L'EPR a aussi été retenu par EDF pour un projet de deux réacteurs à Hinkley Point, en Angleterre. EDF a annoncé s'attendre à un surcoût d'1,7 milliard d'euros pour cet énorme chantier, ce qui porte l'investissement total à 22,7 milliards d'euros, avec un "risque" de retard de 15 mois pour le premier réacteur, censé entrer en service fin 2025, et de neuf mois pour le second, qui doit démarrer six mois plus tard.





En Inde, EDF et son homologue indien ont signé un accord portant sur le schéma industriel d'un projet de centrale à Jaitapur, un projet géant de six réacteurs EPR qui n'est pas finalisé. EDF discute aussi également avec la Pologne ainsi que la République Tchèque, et travaille depuis plusieurs années sur une nouvelle version de l'EPR, en vue de réduire ses coûts et ses délais de construction. En France, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) laisse la porte ouverte à la construction de nouveaux EPR, mais le gouvernement a annoncé son souhait d'avoir toutes les éléments en main à la mi-2021 pour se décider.