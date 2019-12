Épuisés et à court de vivres sur la banquise arctique, Mike Horn et Børge Ousland ont été sauvés

Le calvaire est enfin terminé. Deux mois et demi après avoir débuté leur expédition en Arctique, à des températures comprises entre - 2°C et - 45°C, Mike Horn et son compagnon d'aventure, le Norvégien Børge Ousland, sont sauvés. En perdition sur la banquise depuis plusieurs jours, les deux aventuriers, à court de nourriture et souffrants du froid, ont été récupérés sains et saufs, indique le compte Instagram de l'explorateur sud-africain, ce dimanche 8 décembre. Le duo avait été contraint, fin novembre, de rallonger son périple à cause de changements climatiques et s'était retrouvé en grand danger.

Dans le message, accompagné d'une photo, on apprend qu'ils ont rejoint avec succès le Lance, un bateau dépêché sur place pour les secourir. "Approximativement aux alentours de minuit la nuit dernière, Pangaea (le voilier de l'explorateur, ndlr) a reçu un appel de Lance pour annoncer que Mike Horn, Børge Ousland, Aleksander Gamme et Bengt Rotmo ont finalement rejoint le bateau sains et saufs", peut-on lire. "Nous posterons de plus amples détails lorsque nous en aurons, mais pour le moment, il est temps pour nos deux héros de les laisser profiter d'un repos bien mérité après cet incroyable exploit qu'ils ont réalisé".