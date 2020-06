L'Islande se prépare au réveil du Grímsvötn, un volcan subglaciaire

Ce volcan, le plus actif du pays, entre en éruption à chaque décennie. Il y a neuf ans, son activité de plusieurs jours avait entraîné l'annulation d'environ 900 vols, après que les cendres qu'il projetait avaient atteint le Royaume-Uni et les côtes nord de l'Europe.

Ce réveil rappelle une autre éruption, autrement plus célèbre : celle du volcan Eyjafjöll qui, en 2010, avait provoqué la formation d'un immense nuage de fumée et bloqué le ciel européen pendant un mois. Plus de 100.000 vols avaient été annulés et huit millions de passagers avaient dû revoir leurs plans. Cette fois, les risques en la matière sont jugés plus faibles par les sismologues.