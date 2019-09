Espagne : des menhirs réapparaissent après la sécheresse

JT 20H - La conséquence de la canicule et de la sécheresse cet été, en Espagne, a fait découvrir un trésor inestimable. Une structure préhistorique, engloutie au fond d'un lac, a refait surface.

En Espagne, la sécheresse a provoqué la baisse des eaux d'un barrage, découvrant ainsi un site mégalithique oublié pendant des décennies. Située en plein milieu d'un lac artificiel, une ancienne fosse commune a passé plus de cinquante ans sous les eaux. Le monument attire désormais des touristes venus du monde entier.



