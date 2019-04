Espèces rares : disparition inquiétante

Une réunion entre les meilleurs experts en matière de biodiversité se tient à Paris pendant une semaine pour tirer la sonnette d'alarme. Pour cause, des milliers d'espèces d'animaux et de plantes disparaissent chaque année, et cela, pratiquement sous nos yeux. Quelle en est la cause ? Ces disparitions auront-elles un impact direct sur notre alimentation. Le point avec notre journaliste Hortense Villatte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.