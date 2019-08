États-Unis : les requins sont de retour à Cape Cod

À Cape Cod, sur la côte est des États-Unis, les scénarios du film "Les Dents de la mer" de Steven Spielberg semblent se répéter. Les requins sont de retour tout près des plages. Au total, 220 monstres des mers ont été signalés depuis le début de l'année. Et malgré le danger, les touristes n'ont pas vraiment l'air inquiets. Mais comment expliquer cette réapparition des squales ?



