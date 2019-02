Etudiants en grève pour le climat : "Que l'Etat déclare l'état d'urgence écologique et social"

LCI : En quoi consistera votre action demain ?

Léna Lazare : La journée de grève va se dérouler en deux temps. Le matin, des étudiants proposeront dans leurs établissements des ateliers pour parler de la grève, de pourquoi ils sont en grève. L'après-midi, nous nous retrouverons devant le ministère de la Transition écologique et solidaire, où nous annoncerons notre deuxième revendication et lirons notre ultimatum.





LCI : Quelle revendication allez-vous porter demain ?

Léna Lazare : Pour la première revendication, nous avons choisi de demander quelque chose d’un peu symbolique : que l’Etat déclare l’état d’urgence écologique et social, et qu’il s’engage à traiter les thématiques de la transition écologique comme une priorité. Ensuite, nous demandons quelque chose de beaucoup plus concret : que l’Accord de Paris soit inscrit dans la loi de manière contraignante en proposant une baisse de 4% des émissions de gaz à effet de serre par an. C’est ce qu’il faudrait faire pour rester en-dessous de la barre des 2 degrés d’augmentation.





LCI : Les semaines suivantes, quelles revendications allez-vous formuler ?

Léna Lazare : Nous avons réfléchi à des revendications sur l’énergie - s’engager à baisser fortement notre consommation, atteindre un objectif de 100% d'énergies renouvelables produites de la manière la plus écologique possible… -, les transports avec la problématique de l'aérien, beaucoup trop polluant. Nous avons aussi des revendications sur la finance, la réglementation des paradis fiscaux…. Ça parait moins lié à l'écologie, mais pour nous, écologie rime aussi avec social.