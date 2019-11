Europacity : Emmanuel Macron abandonne définitivement le projet de complexe de loisirs

Le chef de l'État compte également "réfléchir à un projet alternatif plus vaste que le triangle de Gonesse", territoire du Val d'Oise où était censée se construire la zone d'aménagement concertée (ZAC), poursuit l'Elysée. Au mois de septembre, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne avait reçu l'ensemble des acteurs du dossier. Europacity était largement soutenu par des élus locaux mais combattu par une opposition multiforme, composée d'organisations écologistes et d'associations de commerçants.

Emmanuel Macron a tranché : le mégacomplexe de commerces et de loisirs Europacity, dont la construction était prévue au nord de Paris, ne se fera pas. L'Élysée a annoncé jeudi 7 novembre l'abandon du projet, lors de la troisième réunion du Conseil de défense écologique. Un projet jugé par le président comme "daté et dépassé", confirmant une information du Monde.

C'est après les émeutes de 2007 à Villiers-le-Bel (Val d'Oise) que l'Etat avait décidé de développer un complexe vaste de 280 hectares, donc 80 hectares pour Europacity, dans le Triangle de Gonesse. L'objectif était de dynamiser le territoire en y créant de l'activité économique. Financée par Immochan, la filiale immobilière d'Auchan devenue Ceetrus, et par le conglomérat chinois Wanda, la ZAC ambitionnait d'attirer près de 30 millions de visiteurs annuels et était supposé voir le jour en 2027. Lancé depuis plus de dix ans, Europacity a déjà coûté plusieurs dizaines de millions d'euros à ses promoteurs.