Les militants d'Extinction Rebellion entament un troisième jour de blocage à Paris

MOUVEMENT - La place du Châtelet et un pont de la Seine, au centre de Paris, fait l'objet ce mercredi matin d'un troisième jour de blocage par les militants et sympathisants du mouvement Extinction Rebellion. Au nombre de quelques centaines, ces derniers réclament une action plus forte contre le réchauffement climatique.

Ce mercredi matin, quelques centaines de militants et sympathisants du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR) ont entamé leur troisième journée de blocage sur la place du Châtelet et sur un pont de la Seine, au centre de Paris, selon un journaliste de l'AFP. Dans le cadre de la mobilisation internationale d'Extinction Rebellion, ces militants occupent depuis lundi après-midi cette partie du centre de la capitale. Le but : réclamer davantage d'action contre le réchauffement climatique. L'occupation de la place du Châtelet est encadrée et surveillée par les forces de l'ordre.

Ce mercredi matin, 14 cars de CRS étaient stationnés le long du quai de la Mégisserie, toujours selon l'AFP. Né il y a un an au Royaume-Uni, Extinction Rebellion se mobilise toute cette semaine dans 60 villes du monde.

