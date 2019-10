Extinction Rebellion : qui sont-ils et que font-ils ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Jennifer Knock s'est intéressée ce jeudi 10 octobre 2019 aux manifestations des militants écologistes d'Extinction Rebellion un peu partout dans le monde.

Extinction Rebellion est née au Royaume-Uni fin 2018 à l'initiative de radicaux et d'universitaires. Ces militants sont persuadés que le temps presse. Ils réclament donc des gouvernements une action plus forte contre le réchauffement climatique. Pour cela, ils mènent des actions radicales dans le monde entier pour marquer les esprits, mais toujours non-violentes et à visage découvert. Et depuis cette semaine, le mouvement est passé à l'action comme jamais auparavant.



