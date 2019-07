Pourquoi la faim s'étend pour la troisième année consécutive dans le monde

"Il n'est pas toujours vrai qu'une croissance économique robuste permettre de réduire la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire", peut-on lire dans le rapport. "Des pays peuvent connaître cette croissance économique robuste et même réduire la pauvreté, sans pour autant améliorer la sécurité alimentaire."





Alors que les inégalités augmentent dans "quasiment la moitié des pays, dont beaucoup de pays à revenus faibles et moyens", celles-ci "augmentent la probabilité d'insécurité alimentaire sévère", indiquent les agences onusiennes. Elles ont mesuré que la prévalence de la malnutrition est presque trois fois supérieure dans les pays avec un fort taux d'inégalités (21%), par rapport aux pays avec un faible taux d'inégalités (7%).





"Plus les inégalités sont importantes en matière de distribution de terres, de capital, de finance, d'éducation et de santé, plus il est difficile pour les plus pauvres de participer à la croissance économique", indique le rapport. "Les groupes socialement exclus et marginalisés sont plus susceptibles d'être touchés durement par les crises économiques".