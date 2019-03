Far West : la renaissance des bisons sauvages

Grâce à la volonté d'un groupe d'Amérindiens, les bisons sauvages foulent à nouveau les terres tribales du Montana. Considérées comme l'un des animaux le plus emblématique des grands espaces américains, ces bêtes avaient été exterminées par les colons au XIXe siècle pour affamer les tribus indiennes de l'Amérique du Nord.



