Faut-il taxer la viande pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Dans leur rapport, ces ONG souhaitent procéder en deux temps. D’abord avec un surcoût de 10 centimes pour 100 grammes de viande dès 2022. Puis avec un prix différencié et instauré en 2030 selon l’impact environnemental de chaque viande : 47 centimes pour 100 g de bœuf, 36 centimes pour 100 g de porc et 17 centimes pour 100 g de poulet. Une taxe de 25 % qui parait considérable puisqu'elle conduit à payer 1 euro de plus par kilo de viande acheté. La TAPP Coalition explique avoir fondé ses calculs sur les chiffres de la pollution émise par chaque viande. Selon la FAO, un kilo de bœuf équivaut à 27 kg d'émissions de CO2, tandis qu'un kilo de porc en représente 12,1 kg et un kilo de poulet, 6,9 kg.

"Ce serait le vrai prix si vous pensez à tous les dommages collatéraux sur l'environnement que cause l'industrie de la viande. Il faut que quelqu'un paie. Les émissions de CO2 coûtent cher", a assuré Jeroom Remmers, membre de l'ONG Tapp Coalition, au micro de France 3. Une bonne partie de ces revenus - plusieurs dizaines de milliards d'euros par an à l'échelle européennes - serait reversés aux éleveurs eux-mêmes, pour compenser la baisse des ventes.

Selon les ONG, ces mesures conduiraient en effet à une diminution nette de la consommation de produits carnés : celles-ci tablent sur des baisses de 67 % pour le bœuf, de 57 % pour le porc et de 30 % pour le poulet. Car l’idée est aussi et surtout d’alerter et de sensibiliser les consommateurs sur leurs pratiques alimentaires. Avec une sorte de taxe dissuasive, en somme.