Fermeture de Fessenheim : quelles conséquences sur nos factures d'électricité ?

Le deuxième réacteur nucléaire de Fessenheim va être arrêté définitivement et débranché du réseau électrique français dans la nuit de lundi à mardi. Chaque année, la plus vieille centrale de France produisait 70% des besoins en électricité d'une région comme l'Alsace. Une énergie qu'il faudra trouver ailleurs et qui pourrait avoir des conséquences sur la population. En effet, avec l'arrêt de Fessenheim, la France va perdre 1800 megawatts de puissance électrique, sans compter les 6000 megawatts de production en moins causés par les opérations de maintenance futures sur plusieurs centrales du pays.

"Toute électricité qui ne sera pas produite, pas fournie par Fessenheim sera nécessairement produite par un autre moyen, et cet autre moyen en Europe aujourd’hui, c’est essentiellement des centrales au gaz et au charbon, donc deux moyens de production qui émettent des gaz à effet de serre dans l’atmosphère" précise à TF1 François-Marie Breon, physicien et climatologue. D’après une étude en février dernier de la revue générale nucléaire, "le surcroît d’émission (ndlr : de gaz à effet de serre) lié à la fermeture des réacteurs de Fessenheim sera donc compris entre 6 et 10 millions de tonnes équivalent CO2 par an".