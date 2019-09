Feux de forêts : l'Indonésie à son tour ravagée par les flammes

ASIE - De vastes zones de jungle sur l'île de Sumatra et de Bornéo sont en flammes, mobilisant des milliers de pompiers, après des feux souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés avant leur exploitation pour l'agriculture.

Après l'Amazonie, le centre de l'Afrique ou la Sibérie, c'est au tour de l'Indonésie d'être le théâtre de feux de forêts spectaculaires. Les îles de Sumatra et Bornéo sont ravagées par des incendies, souvent déclenchés par des agriculteurs. Une situation qui affecte plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ce mercredi.

Le nombre de "points chauds", les zones à haut risque d'incendie détectées par satellite, a été multiplié par sept, à 6312, en quatre jours début septembre sur les îles de Bornéo et Sumatra, selon l'agence de gestion des catastrophes indonésienne.

Selon les chiffres du centre météorologique de l'Asean, cités comme référence par les autorités malaisiennes, il y avait mardi 861 "points chauds" sur le territoire indonésien et seulement sept sur le territoire malaisien. De vastes zones de forêt défrichées sont en flammes sur l'île de Sumatra en Indonésie et celle de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei, mobilisant des milliers de pompiers. A l'origine de cette situation : des feux souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés avant une exploitation agricole.