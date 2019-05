Fichier Monsanto : "Pas besoin d'enfreindre la loi pour exercer de l'influence"

Cette confusion des intérêts dans la production scientifique se produit notamment au niveau européen. "L'arène européenne est plus technique, et il existe aujourd'hui des méthodes légales qui permettent de diviser le travail réglementaire entre entreprises et autorités sanitaires", affirme Henri Boullier. Il s'agit de pratiques "parfaitement légales, mais posant de gros problèmes moraux et éthiques", tant les entreprises ont la mainmise sur la production scientifique et sont parti prenantes du processus de création des règles européennes. "C'est ce qu'ont montré en partie les 'Monsanto papers'", ajoute le sociologue.





Quant aux agences européennes chargées d'évaluer les données de toxicité, comme l’aspartame (dans le cas de Coca Cola) ou le glyphosate (dans le cas de Monsanto), elle sont "placées dans une injonction paradoxale : protéger la santé publique et organiser le marché en promouvant l'innovation", poursuit l'universitaire. "On est en permanence dans des décisions très politiques et pas seulement techniques."