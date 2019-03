Fin du charbon en 2022, pourquoi le gouvernement s'attaque à la houille ?

Le charbon occupe une place marginale dans la production d’énergie : 1,8%, contre 71,6% pour le nucléaire. Depuis dix ans, 15 centrales à charbon ont fermé en France et il n’en reste plus que 4 toujours en activité : deux exploitées par EDF, Cordemais (Loire Atlantique), Le Havre (Seine-Maritime) et deux autres exploités par l’entreprise allemande Uniper, Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle).





A elles seules, ces 4 centrales représentent 35% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production électrique.