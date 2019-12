Fin du plastique à usage unique en... 2040 : où se situe mondialement la France ?

Mardi 10 décembre, les députés français ont acté la fin des emballages de plastique à usage unique en 2040, impliquant "tous les emballages alimentaires, les flacons et bouteilles". Les critiques fusent depuis l’annonce. En cause, le délai d’application de la mesure jugé trop long. Quels pays dans le monde ont déjà interdit le plastique à usage unique ? La France est-elle vraiment en retard ?

Au mois de mars dernier, le Parlement européen a entériné l'interdiction des plastiques à usage unique à l’horizon 2021. Mais certains Etats-membres n’ont pas attendu le vote européen pour agir (un peu) au niveau national. À l’instar de l’Ecosse qui a banni les pailles de plastique en janvier 2018 et de l’Italie qui a arrêté de fabriquer et de vendre des cotons tiges et cosmétiques contenant des micros plastiques depuis janvier 2019.

La France, elle, a quelque peu anticipé la position européenne par un arsenal législatif destiné à supprimer le plastique de façon progressive, mais pas encore entré en vigueur. La loi sur la biodiversité de 2016, la loi Egalim de 2018 puis la loi PACTE de 2019 ont acté la fin des cotons tiges, gobelets, assiettes en 2020, et des pailles, couverts, touillettes et assiettes en polystyrène en 2021.