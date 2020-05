Flacons et emballages... le plastique fait un retour en force avec la pandémie de coronavirus

Le plastique est de retour dans nos vies. A contre-courant de la bataille pour la transition écologique, les emballages resurgissent dans notre quotidien, et cela quelques mois après la disparition des pailles en plastique de nos verres et nos gobelets. La raison ? Les mesures d'hygiène liées à la pandémie de coronavirus. Les Français redoublent de prudence quant à l'emballage des produits achetés et consommés. Dans les supermarchés, les ventes des légumes et fruits "en vrac" ont chuté pour certains produits. Alors les commerçants privilégient la présence des emballages dans les étals, pour s'habituer aux nouvelles habitudes des consommateurs.

Et si les files d'attentes sont apparues devant les supermarchés, pour limiter le nombre de personnes à l'intérieur, nombreux sont ceux à ne plus faire leurs achats directement dans les rayons pour ne pas prendre de risques de contamination. Si le nombre d'emballage a augmenté, c'est surtout en raison de la hausse considérables de commandes auprès des "Drive" et des livraisons, dont le circuit nécessite pour les produits frais, et cela même en temps normal, un emballage a contrario de ceux en magasin. Olivier Laigre, directeur commercial de Paccor spécialisée dans la produits des emballages rigides, explique qu'il y a eu une hausse de +160% des demandes dans les drive.