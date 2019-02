Flamants Roses : la parade de l'amour

À la réserve de Sigean, la saison des amours est lancée. Des rivalités naissent entre flamants roses mâles qui veulent se démarquer. Les femelles participent aussi aux parades nuptiales. Pour séduire, ces volatiles se maquillent en utilisant les sécrétions d'une de leurs glandes. Ils se mettent aussi à danser et cela donne lieu à des chorégraphies réalisées en groupe. Plus la danse est complexe, plus l'oiseau a une chance d'être choisi.



