Floride : à la découverte de la ville la plus écolo du monde

Babcock Ranch se présente comme une cité-modèle, à l'empreinte carbone proche de zéro. Cette ville est autosuffisante en eau et toutes les habitations sont capables de résister aux ouragans. On y retrouve 343 000 panneaux solaires sur 140 hectares et des bus électriques sans chauffeur. Ces derniers sont conçus pour respecter l'environnement et la sécurité. À terme, on pense que sa population s'élèvera à 50 000 personnes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.