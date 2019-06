Focus sur le festival "We Love Green"

Ce 2 juin 2019, le Bois de Vincennes à Paris accueille le fameux festival "We Love Green". A la fois festif et écolo, l'événement attire beaucoup de jeunes. Plusieurs stands ont présenté des inventions écologiques, mais aussi des produits bio. Et les chanteurs qui ont participé invitent les spectateurs à écouter leurs musiques de façon écoresponsable.



