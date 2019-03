Fuite d'hydrocarbures dans les Yvelines : le préfet recommande de ne pas boire l'eau des puits, Total se veut rassurant

Si la nappe phréatique ne semble pas touchée, le préfet, Jean-Jacques Brot recommande toutefois de suivre les indications de l'Agence régionale de Santé et de ne "pas utiliser les puits par précaution" dans la commune de Vicq. Plusieurs personnes ont aussi relevé la volatilité du produit. "On a tous senti l'odeur de pétrole, ça a duré plusieurs nuits, quelles sont les conséquences pour nous ?", a demandé un habitant. D'après Florence Poncet, chercheuse au Cedre et experte en pollution accidentelle, même si le produit est particulièrement volatile, "on est dans des milieux très ouverts, très ventilés", le risque pour la santé est donc faible.





A propos des conséquences sur la faune et la flore, deux kilos de petits poissons morts ont été collectés, ainsi que deux canards et deux poules d'eau, d'après Total. Mais "pas mal de plan d'eau sont propres aux alentours donc la faune peut se reporter sur ces secteurs", a tempéré Florence Poncet. En attendant, le préfet a indiqué que l'ouverture de la pêche prévue samedi était repoussée sur la zone polluée.