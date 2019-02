Concernant les environs immédiats du pipeline, enterré à 1 mètre de profondeur, la préfecture a rappelé que les champs touchés, étaient interdits d'accès, que tout captage d'eau dans les ruisseaux concernés est interdit et que les animaux ne doivent pas s'y abreuver. "Il n'y a pas de signaux laissant penser que la nappe phréatique est atteinte", mais des études sont en cours, a indiqué M. Laurent.





"Dans le cas d'une contamination de la nappe phréatique, les conséquences à long terme sont plus importantes", affirme Jérôme Partos à LCI. "Plus on attend, plus le pétrole va être drainé en profondeur, et la pluie peut aussi accélérer sa descente", ajoute-t-il, en précisant que si le pétrole brut a un effet destructif à court terme sur la faune mais si c'est du pétrole brut, les éventuels adjuvants qui lui sont ajoutés peuvent aggraver les dommages à long terme. Dans les eaux de surface également, "le pétrole ne fait pas que flotter, mais il se dissout dans l'eau et devient toxique pour toute la chaîne alimentaire".





Quant aux sols contaminés qui doivent être enlevés, il peuvent représenter des "centaines de milliers de tonnes", estime M. Partos, pour qui une pollution sur 2 mètres de profondeur - soit un volume de terre de 140.000 mètres-cube - serait "une hypothèse optimiste". Reste ensuite le problème du stockage et de la dépollution de ces terres, "très coûteuse", et de la réhabilitation des champs pollués. "Total va tout prendre en charge, y compris l'indemnisation des propriétaires agricoles et des riverains", a indiqué M. Laurent, qui prévoit des opérations de dépollution sur "plusieurs mois".





En 2014, un incident d'une ampleur moindre (plusieurs dizaines de milliers de litres de pétrole sur moins d'un demi hectare) près du Havre avaient entraîné l'arrêt de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) pendant trois semaines et des travaux de dépollution pendant 6 mois, rappelle Le Parisien.