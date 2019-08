G7 : un "fashion pact" dévoilé pour l'environnement, les ONG méfiantes

La charte ne détaille pas les actions à mener car "chaque groupe a ses spécificités", explique Kering. Une réunion est prévue en octobre "pour rentrer plus en détail sur la manière de travailler ensemble" et les actions prioritaires. Les groupes "rendront annuellement compte" de leurs avancées et actions mises en place, précise Kering. En outre, la relocalisation de la production des vêtements plus près des consommateurs n'est "pas à l'ordre du jour" de ce pacte, précise Kering. Ni une remise en cause de la "fast fashion" et de la multiplication des collections, pourtant décriée pour son impact sur l'environnement. Que se passera-t-il si les entreprises ne remplissent pas leurs engagements ? Le ministère de la Transition écologique table sur "les influenceurs sur les réseaux sociaux, les ONG (...) très vigilantes sur le décalage possible entre les discours et les actes" pour les pousser à jouer le jeu, "les effets sur leur réputation pouvant être violents" dans le cas contraire.





Du côté des associations, on accueille avec scepticisme ce pacte. "On a eu un doublement entre 2000 et 2014 de la consommation de vêtements dans le monde", a par exemple souligné à l'AFP Pierre Cannet, du WWF France. La tendance devrait se poursuivre avec "un engouement pour la fast fashion" en Asie, relève l'assureur Coface et une explosion de l'usage des fibres synthétiques. "S'il s'agit de vendre toujours plus en mettant des énergies renouvelables, ça ne suffira pas", avertit Pierre Cannet. "Il faut revoir le modèle, réduire la production, faire des vêtements utilisables plus longtemps, qui n'émettent plus de micro-plastiques quand on les lave et produits durablement." Plutôt que de compter sur le bon vouloir des entreprises, c'est aux Etats d'agir, juge Clément Sénéchal de Greenpeace: "il faut des législations pour pousser à réduire la consommation de vêtements".