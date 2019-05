Glyphosate : après la polémique, le rapport propose plus de moyens et de transparence pour les agences sanitaires

C'est l'histoire d'un texte qui a plus fait parler de lui avant sa publication qu'après. Publié jeudi 16 mai, le rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) était depuis ce dimanche au cœur d'une controverse, après que l'un de ses rapporteurs, le sénateur UDI Pierre Médevielle, a affirmé que "le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui, pourtant, ne sont pas interdites".





De charcuterie ou de viande rouge, il n'est pourtant pas question dans ce rapport parlementaire, à lire sur le site de l'Assemblée nationale. Il n'est pas non plus consacré au glyphosate, et se garde d'émettre un avis sur la toxicité de l'herbicide. Ce rapport a pour objet d'améliorer le fonctionnement des agences sanitaires chargées d'évaluer l'impact de nombreux produits, dont le glyphosate.