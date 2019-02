Glyphosate : sept députés font un dépistage pour pousser le gouvernement à agir

Une fois qu'ils auront reçu les résultats de leurs analyses, la plupart d’entre eux déposeront plainte au pôle Santé du Tribunal de Grande Instance de Paris, assure l'association. Car c'est bien là la démarche de cette campagne nationale : alerter sur le degré de contamination et s'attaquer aux fabricants de pesticides, aux autorités sanitaires françaises et européennes, et aux responsables de son maintien sur le marché. Ils les accusent de mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée, et atteinte à l’environnement





Cette initiative citoyenne est née en Ariège mais a rapidement pris une ampleur nationale : des analyses ont été organisées dans 55 départements de métropole et des Outre-mer et ce nombre devrait grossir. Actuellement, sur les près de 700 personnes déjà analysées dans le pays, on relève des taux moyens de 1.06 nanogrammes de glyphosate par millilitre d'urine, "avec un minimum de 0,15 ng/ml et un maximum à 3,91 ng/ml".





L'association compare ces données avec le taux autorisé dans l'eau potable : 0,1 ng/ml.