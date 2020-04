Grâce à la baisse de la pollution, les sommets de l'Himalaya sont de nouveau visibles à 200 km

L'Inde abrite la ville la plus polluée au monde, sa capitale, New Delhi. En tout, parmi les 30 villes les plus polluées du monde, 21 se trouvent en Inde. En fermant ses usines, des marchés, ses magasins et ses industries dans le cadre du confinement mis en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le pays a vu son niveau de pollution chuter. On observe notamment une baisse des niveaux du dioxyde d'azote propagé dans l'air avec les voitures et les centrales électriques. Une première.