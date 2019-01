Grand format : les routes du futur

Les chaussées ne sont pas faites que de sable et de bitume. Les innovations sont constantes dans ce domaine. Des routes moins bruyantes et moins bouillantes en période de canicule existent déjà. Colas figure parmi les entreprises qui innovent dans ce secteur. La ville de Paris expérimente une toute nouvelle route. Nos journalistes ont visité le laboratoire qui l'a inventée pour comprendre sa conception.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.