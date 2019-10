Grand format : que deviennent les vêtements invendus ?

JT 20H - Avec des collections renouvelées tous les quinze jours, le prêt-à-porter doit gérer des stocks et des invendus toujours plus importants. Mais que font les marques de ces produits ? Où vont ces articles ?

Le gaspillage des vêtements et des chaussures représente chaque année 420 milliards d'euros. Selon l'Alliance du commerce, ces articles ne correspondraient qu'à un à cinq pourcents du stock mis sur le marché. D'ici deux ans, la loi anti-gaspillage interdira la destruction de ces produits. Alors comment les marques vont-elles faire pour gérer leurs invendus ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.