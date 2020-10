Grande première au zoo d'Amnéville : un girafon est né

Ce que, dans le jargon, on appelle un beau bébé. Au point que ses dimensions dépassent sans doute du faire-part. Poids : 57 kilos. Taille : 1,75 mètre. On parle là d'un girafon femelle, née le 28 septembre au zoo d'Amnéville, qui a annoncé l'heureuse nouvelle mardi 6 septembre. Il s'agit d'un véritable événement, les naissances annuelles de bébés girafes en France se comptant sur les doigts d'une main. Celui-ci se porte bien, comme la maman, Liana, après quinze mois de gestation (!).

Un soulagement pour Dylan et Thomas, les soigneurs qui ont suivi de près la grossesse, puis l'accouchement. "Le bébé tombe d'assez haut, et c'est le choc qui va en fait stimuler le bébé", explique le premier. "Ce sont des images gravées à vie", s'émeut le second. Pour l'heure enfermé et surveillé, le nouveau né gambadera bientôt dans les 38 hectares en plein air du parc.

"Cette sous-espèce de girafe, la girafe de Rotschild, est devenue rare. Il en reste moins de 1.600 dans la nature", indique pour sa part Thomas Grangeat, éthologue et responsable pédagogique au zoo d'Amnéville. Qui prend ensuite soin de préciser : "Les parcs zoologiques ne sont pas seulement des endroits où l'on conserve, on y fait de la pédagogie, mais aussi de la recherche. On y étudie ces animaux-là, pour mieux les connaître dans la nature." Ce girafon mesurera environ 5 mètres à l'âge adulte, et n'aura pas de taches sur les pattes, signe distinctif de cette sous-espèce vivant, à l'état sauvage, au Kenya et en Ouganda. Le bébé n'a, du reste, pas encore de prénom. Lequel sera choisi dans les tous prochains jours, via un vote sur les réseaux sociaux.