Greta Thunberg en route pour l'Europe à bord d'un catamaran

Greta Thunberg aura finalement trouvé un moyen de rentrer à bon port. Conviée par un couple à bord de son catamaran, l'adolescente est partie ce mercredi matin d'Hampton, en Virginie, en route pour l'Europe. Alors que la COP25 a été transférée en urgence de Santiago du Chili à Madrid, la jeune Suédoise a été contrainte de traverser à nouveau l'Atlantique plus tôt que prévu. Greta Thunberg devrait arriver à temps pour le sommet mondial sur le climat, son trajet aller vers l'Amérique ayant duré deux semaines.

Six passagers ont pris place à ses côtés à bord de "La Vagabonde": le couple propriétaire, les Youtubeurs et Instagrammeurs Elayna Carausu et Riley Whitelum, leur fils Lenny, la navigatrice professionnelle Nikki Henderson et le père de Greta, Svante Thunberg.