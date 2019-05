"Grève mondiale pour le climat" ce vendredi : les jeunes appelés à manifester

Le collectif Youth for Climate France, né après l'appel à la grève scolaire lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg, appelle notamment à une marche vendredi à Paris (départ à 13h de la place de l'Opéra), ainsi qu'à des rassemblements dans des dizaines d'autres villes en France : Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse... Ce même collectif avait lancé la manifestation du vendredi 15 mars, qui avait réuni selon lui plus de 200.000 jeunes en France et plus d'un million dans le monde, réunis dans plus de 200 villes.





En France, plus de 85 associations et syndicats ont rejoint l'appel à se mobiliser ce vendredi. Pour les salariés ne pouvant pas se joindre aux marches, le collectif "Citoyens pour le climat" suggère d'aller travailler avec un brassard pour soutenir les grévistes ou d'interpeller son employeur sur le réchauffement climatique et le déclin de la biodiversité. Le lendemain, d'autres marches à pied ou à vélo sont prévues dans 80 villes, essentiellement en France, mais pas à Paris.