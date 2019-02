"Nous avons tout essayé, et pourtant..." : 300 chercheurs appellent à la grève mondiale pour le climat

Publiée notamment par le quotidien belge Le Soir, la lettre ouverte des scientifiques et universitaires alerte sur "la menace existentielle" que représentent les dérèglements climatiques et la destruction de la biodiversité. Dans cette tribune, ils rappellent qu’ils ont tout d’abord fait leur travail de chercheurs, avant de "sensibiliser les décideurs" sur ce propos. Des années où ils ont tout essayé. Ils énumèrent : "Nous avons alerté mille fois l’opinion publique et les citoyens. Nous avons nourri le débat public, ouvert la science à l’expertise citoyenne. Nous avons tout essayé." Et de soupirer un "et pourtant…" lourd de sens.





Car selon eux, le temps est venu d’agir, et ce très rapidement, face à un "péril" qui ne "cesse de croître". Alors, ils dénoncent et ciblent "les actuels détenteurs du pouvoir économique", qui, entraînés dans le mécanisme ultra-libéral, continuent sur la même lignée, au détriment de ceux qui "pâtiront" du changement climatique. "C’est toute cette partie jeune de la population qui s’angoisse de l’effondrement et se mobilise sur ces sujets, qui voit la civilisation thermo-industrielle et le néo-libéralisme débridé les emporter vers le cauchemar climatique et l’effondrement du vivant."