"Sécher les cours pour le climat" : l'appel de la jeune Greta Thunberg traverse les frontières

#FRIDAYSFORFUTURE - Des dizaines de milliers d'adolescents séché les cours ce vendredi, en Suisse et en Allemagne principalement, suivant une "grève de la jeunesse pour le climat" initiée par l'activiste suédoise Greta Thunberg, âgée de 16 ans. Des initiatives similaires ont émergé un peu partout dans le monde et jusqu'en France pour demander des comptes aux gouvernements en place et lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique.