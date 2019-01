Guadeloupe : ces espèces envahissantes

C’est l’une des plus belles îles des Caraïbes. La Guadeloupe est connue pour ses paysages somptueux, sa forêt tropicale intacte et son incroyable biodiversité. Mais elle doit faire face à des envahisseurs. Des animaux et des plantes venus d’ailleurs qui prolifèrent et menacent l’équilibre naturel des lieux.



