Haute-Savoie : la Mer de Glace est-elle en voie de disparition ?

Depuis plus d'un siècle, la Mer de Glace ne cesse de fondre et la météorologie actuelle n'arrange rien à la situation. Elle se mue en mer de pierre et disparaît peu à peu. Chaque année, on rajoute 20 marches pour atteindre le cœur du glacier. Cette année 2019, elle ne fait plus que 70 mètres d'épaisseur. Le plus grand glacier du pays semble être dans l'agonie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.