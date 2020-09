"Il y a une opportunité climat" : comment les entreprises intègrent l’urgence climatique dans leur stratégie

"Nous vous écrivons pour vous demander, en tant que dirigeants européens, d'éviter les pires effets du climat et assurer une reprise économique durable et compétitive". Cette exhortation ne vient pas d'un collectif d'associations de défense pour le climat mais d'entreprises et investisseurs mondiaux. Signe que les temps changent, plus de 150 sociétés et investisseurs, dont EDF, Apple ou encore Google, ont appelé mardi les dirigeants européens à viser une réduction d'au moins 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 dans une lettre ouverte.

De fait, de plus en plus de grands groupes ont intégré l’urgence climatique parmi leurs priorités. Et force est de constater que le choix de se verdir s’avère payant, comme le détaille Véronique Mariotti, d’EcoAct, une société de conseil en stratégie de réduction des émissions de CO2. Depuis le salon Produrable qui s’est tenu à Paris, elle assure que les différents acteurs économiques sont nombreux à s’y intéresser : les investisseurs d’abord, qui scrutent les notations environnementales des entreprises, mais aussi les fournisseurs, "très vulnérables aux risques liés au climat, que ce soit des inondations ou une évolution de la taxe carbone qui impacte certains matériaux”.

Important dans la stratégie et le business mais aussi pour recruter les meilleurs profils. La nouvelle génération “souhaite avoir un métier qui fait sens et intégrer une société qui prend des engagements forts”, précise Véronique Mariotti. Et, en bout de chaîne, le consommateur, lui aussi, choisit de manière de plus en plus ce qu'il achète en tenant compte de critères éco-responsables.

Présent lui aussi au salon Produrable à Paris début septembre, le PDG de Vattenfall Energies, Henri Reboullet, est revenu sur la stratégie du distributeur d’électricité pour se passer complètement des énergies fossiles d’ici 2030, et de ne plus investir dans l’énergie nucléaire. Pour ce faire, le groupe suédois qui s’est implanté dans sept pays européens, dont la France, mise sur les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes offshores (en mer) et investit déjà 1 à 2 milliards d’euros dans ce secteur.