Ile Maurice : quel avenir pour l'épave du Wakashio ?

En déplacement à l'île Maurice dimanche 16 août, le ministre français de l'Outre-mer Sébastien Lecornu avait exprimé ses réticences vis-à-vis de cette solution ; la France défendant "une approche très environnementale et très en protection de la biodiversité" proposait plutôt de "remorquer l'avant et le déconstruire ailleurs". Une démarche qui "prendrait plus de temps", avait-il reconnu.

Par ailleurs, sur le risque de voir des boulettes d'hydrocarbures arriver sur les côtes réunionnaises, il avait souligné qu'"aucun dépôt de ce type" n'avait pour l'heure été repéré, et qu'il ne s'agirait de toute façon pas "d'une marée noire de type Amoco Cadiz ou Erika" - deux pétroliers dont les naufrages avaient provoqué des marées noires très graves sur les côtes atlantiques françaises en 1978 et 1999. Pour la simple et bonne raison que le navire japonais échoué à Maurice s'avère un vraquier et que "les nappes d'hydrocarbures qui se sont écoulées sont issues du fioul domestique du navire".