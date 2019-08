Iles Canaries : un important incendie circonscrit après avoir dévasté 1500 hectares

Les flammes ont parcouru 1500 hectares en trois jours, dans un périmètre de 23 kilomètres. L'incendie qui a touché l'île espagnole de Grande Canarie, depuis samedi, était considéré comme "circonscrit" lundi soir, ont annoncé les services d'urgence des Canaries lors d'une conférence de presse. Pour autant, d'importants moyens étaient toujours sur place en raison du vent qui menaçait de ranimer les braises.





"Le travail de contention a porté ses fruits et les perspectives sont bonnes", a estimé le président régional Angel Victor Torres, au terme d'une opération qui a mobilisé pas moins de 13 avions et hélicoptères et nécessité l'évacuation d'un millier d'habitants, dont le village menacé de Tejeda. "Il n'y a ni flammes ni fumée mais il reste des braises qui peuvent se réactiver à cause du vent, avec des rafales à plus de 50 km/h, qui diminuera demain à partir de 5 heures du matin", ont cependant prévenu les services d'urgence du 112, justifiant ainsi le maintien de 230 personnes au sol.