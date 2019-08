Ils sauvent les jaguars du Brésil de l'extinction

La population des jaguars a chuté de 80 %, ces quinze dernières années. Pourtant, il fut un temps où ces plus grands félins d'Amérique régnaient en maître dans le pays. Mais la déforestation et le braconnage ont fait d'eux des espèces menacées. Dans la savane brésilienne, il ne reste plus qu'un seul à l'état sauvage. Les autres sont recueillis dans des refuges où ils bénéficient d'une protection particulière.



