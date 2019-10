Incendie à Rouen : la quantité autorisée de produits dangereux dans l'usine Lubrizol avait récemment été augmentée

INCENDIE - L'usine Lubrizol de Rouen avait obtenu l'autorisation en début d'année d'augmenter la capacité de stockage des produits dangereux sur son site. Une décision permise par une loi de 2018 qui assouplit la réglementation en la matière. La préfecture précise cependant que ces autorisations n'ont aucun lien avec le sinistre ni aucune conséquence sur l'incendie.

En quoi consiste cet assouplissement ? D'abord, en juin 2018, le gouvernement publie un décret réduisant le périmètre des projets étant soumis à une évaluation environnementale dans les installations classées, y compris les Seveso, les plus dangereuses. Ces projets, s'ils ne consistent qu'en une "modification des installations", comme c'est le cas pour l'usine Lubrizol, ne feront donc plus l'objet d'une évaluation systématique, mais seulement au cas par cas. Ensuite, en août 2018, la loi "pour un État au service d’une société de confiance" (Essoc) permet que cet examen au cas par cas soit confié au préfet, et non plus à une autorité environnementale indépendante, comme le rappelle Actu environnement.

Le site Lubrizol de Rouen a donc présenté deux demandes d'augmentation des quantités de substances dangereuses, le 15 janvier et le 19 juin 2019. La première demande porte sur environ 4.000 tonnes supplémentaires de produits inflammables, toxiques ou dangereux pour l’environnement aquatique, et la deuxième demande sur des récipients de stockage. Interrogée au sujet de ces révélations mardi soir lors de sa conférence de presse, le Préfet a confirmé l'existence de ces 2 arrêtés tout en précisant qu'ils n'avaient aucun lien avec l'incendie et n'avaient eu aucune conséquence sur le sinistre.