Incendie dans l'Aude : le pire a-t-il été évité ?

Environ 900 hectares de pinèdes et de végétations ont brûlé dans l'Aude à cause d'un incendie qui s'est déclaré le 14 août 2019. Plus de 500 pompiers sont mobilisés depuis, et continuent de lutter contre les flammes qui gagnent du terrain. Toutefois, après une nuit préoccupante, le pire aurait été évité grâce à cette intervention. Ce 15 août 2019, la plupart des terres sont calcinées et des foyers restent toujours préoccupants. Le sort de la région repose à présent essentiellement sur les conditions météorologiques.



