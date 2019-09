Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : les autorités tentent de rassurer

JT 20H - Après de nouvelles analyses, le préfet de Rouen s'est voulu rassurant sur la qualité de l'air, les suies issues du nuage de fumée et les galettes de pollution. Une grande prudence est en revanche réclamée concernant les produits de récolte.

Suite aux derniers résultats des analyses diffusés ce samedi soir, les autorités maintiennent qu'il n'y a aucun risque à respirer dans les rues de Rouen. Ils demandent néanmoins aux agriculteurs un confinement des animaux et des récoltes. Des barrages anti-pollution ont été également installées sur la Seine. Une enquête a été ouverte pour destruction involontaire et mise en danger d'autrui.



