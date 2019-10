Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : près de 2 000 agriculteurs touchés par le nuage pollué

JT 20H - C'est une incertitude totale pour les agriculteurs, notamment dans les Hauts-de-France. Par mesure de précaution, la commercialisation de leurs produits est momentanément interdite.

L'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen, a provoqué une épaisse fumée, qui s'est ensuite propagée au-delà du département de la Seine-Maritime. Dans les Hauts-de-France, des traces de substance noire ont été constatées dans de nombreuses communes de la région. Par mesure de précaution, les denrées animales et végétales sont donc gelées dans près de 2 000 exploitations sur ses cinq départements.



