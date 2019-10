Incendie de Rouen : où en est l'indemnisation des agriculteurs ?

JT 13H - Les agriculteurs font partie des victimes directes de l'incendie de l'usine Lubrizol. Ceux qui sont situés dans un large périmètre ne sont pas autorisés à vendre leurs productions.

Après l'incendie de Rouen, les autorités ont interdit la récolte des cultures et la vente des denrées d'origine animale dans une centaine de communes. En attendant le résultat des analyses, les agriculteurs ne peuvent pas commercialiser leurs productions. Des restrictions qui paralysent les exploitations agricoles et entraînent une perte financière importante. Pour le moment, les producteurs concernés ignorent quand et comment ils seront indemnisés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.